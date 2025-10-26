Логотип РИА URA.RU
Подравшимся на лопатах мигрантам в Москве грозят годы колонии

Shot: 80 человек были доставлены в полицию после драки в ЖК «Прокшино» в Москве
26 октября 2025 в 15:58
Оперативники задержали лиц, причастных к драке в одном из столичных ЖК

Фото: Илья Московец © URA.RU

Девятнадцать участников массовой драки в жилом комплексе «Прокшино» в Москве могут получить до семи лет лишения свободы. По данным telegram-каналов, всего после инцидента в полицию доставили более 80 человек, из которых 19 задержаны как подозреваемые по статье «хулиганство».

«19 участникам массовой драки в ЖК „Прокшино“ в Москве грозит до 7 лет колонии. Всего в отделения полиции доставили более 80 человек», — говорится в telegram-канале Shot. По данным источника, сейчас рассматривается вопрос о лишении российского гражданства у двоих задержанных. Еще 65 участников привлечены к административной ответственности.

Массовая драка произошла 25 октября на территории ЖК «Прокшино». Рабочие накинулись друг на друга с лопатами, палками и дорожными знаками. По предварительным данным, пострадали три человека. Ситуация стабилизировалась после того, как зачинщики покинули территорию комплекса, передает RT.

