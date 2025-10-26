Подравшимся на лопатах мигрантам в Москве грозят годы колонии

Оперативники задержали лиц, причастных к драке в одном из столичных ЖК Фото: Илья Московец © URA.RU

Девятнадцать участников массовой драки в жилом комплексе «Прокшино» в Москве могут получить до семи лет лишения свободы. По данным telegram-каналов, всего после инцидента в полицию доставили более 80 человек, из которых 19 задержаны как подозреваемые по статье «хулиганство».

«19 участникам массовой драки в ЖК „Прокшино“ в Москве грозит до 7 лет колонии. Всего в отделения полиции доставили более 80 человек», — говорится в telegram-канале Shot. По данным источника, сейчас рассматривается вопрос о лишении российского гражданства у двоих задержанных. Еще 65 участников привлечены к административной ответственности.