Как не отравиться угарным газом от печи или камина
Печи и камины надо обслуживать правильно
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Правильный уход за дымоходом помогает избежать смертельно опасного отравления угарным газом и предотвратить пожар. Об этом сообщил мастер печных дел Антон Рыбаков. По его словам, большинство владельцев частных домов вспоминают о чистке дымохода только тогда, когда дым уже начинает проникать в помещение, хотя зачастую проблема может долгое время оставаться незаметной.
«Опасность в том, что на стенки дымохода постоянно оседает сажа, и если ее не чистить, то она способна загореться и привести к пожару. Еще одна скрытая угроза: через трещины в кирпичной кладке в дом вместе с дымом может проникать угарный газ. Это настоящий невидимый убийца, потому что окись углерода (CO) действует, как мгновенный яд...» — рассказал Рыбаков в беседе с MK.RU.
По информации эксперта, личная профилактика и регулярная проверка состояния дымохода способствуют своевременному выявлению трещин и скоплений сажи. Рыбаков отметил, что прочистку можно доверить профессионалам или выполнить самостоятельно с помощью доступных в магазинах щеток, ершиков и других специализированных инструментов. При этом работы по уходу за дымоходом нужно проводить не менее двух раз в год — осенью и весной, если камин или печь используется круглогодично.
Мастер подчеркнул важность соблюдения правил безопасности: проводить чистку только после полного остывания очага, защитить окружающее пространство от пыли и сажи, использовать средства индивидуальной защиты, а также обеспечить хорошую вентиляцию помещения во время работы. Не менее важно тщательно осматривать не только внутреннюю часть дымохода, но и кирпичную кладку, своевременно заделывать обнаруженные трещины огнеупорным герметиком и контролировать состояние дымовой трубы на крыше, чтобы изолировать дом от влаги.
