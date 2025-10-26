Президент Литвы предложил ограничить транзит в Калининград
Причиной возможного закрытия стали ситуации с «зондами контрабандистов», заявил Науседа
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Литва планирует ограничить транзит в Калининград и закрыть границу с Беларусью. Об этом заявил президент Гитанас Науседа.
«Среди вариантов, которые необходимо обсудить, — долгосрочное закрытие границы с Белоруссией и ограничение транзита в Калининград», — заявил Науседа. Его слова из направленного агентству BNS комментария приводит ТАСС.
Согласно информации, причиной стало использование зондов контрабандистов из Белоруссии для переброски сигарет. Тем временем со стороны Калининградской области никаких происшествий не было зафиксировано.
Ранее Литва уже закрыла автодорожный пункт пропуска «Мядининкай» на границе с Белоруссией, а схожие меры по приостановке работы всех КПП принимала и Польша. После этого польские власти рекомендовали своим гражданам покинуть Белоруссию. Эти шаги оказали влияние на транзит и отношения между странами региона.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Янина26 октября 2025 17:44Малявки сами нарываются .