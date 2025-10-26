Президент Литвы предложил ограничить транзит в Калининград

Причиной возможного закрытия стали ситуации с «зондами контрабандистов», заявил Науседа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Литва планирует ограничить транзит в Калининград и закрыть границу с Беларусью. Об этом заявил президент Гитанас Науседа.

«Среди вариантов, которые необходимо обсудить, — долгосрочное закрытие границы с Белоруссией и ограничение транзита в Калининград», — заявил Науседа. Его слова из направленного агентству BNS комментария приводит ТАСС.

Согласно информации, причиной стало использование зондов контрабандистов из Белоруссии для переброски сигарет. Тем временем со стороны Калининградской области никаких происшествий не было зафиксировано.

