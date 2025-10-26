Премьер Польши раскрыл, сколько еще продержится Зеленский
Украина выживет как независимое государство, заявил Туск
Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Украина сможет продолжать борьбу около двух-трех лет, однако конфликт может затянуться на десятилетие. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Украина готова сражаться ещё два-три года, но боится десятилетнего конфликта», — заявил Туск. Его слова приводит журнал Times. Помимо этого он отметил, что Украина выживет как независимое государство, однако неизвестно, сколько будет жертв после продолжения конфликта.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина готовится к продолжению вооруженного конфликта еще на три года и рассчитывает на поддержку стран Европы в этот период. До этого бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко прогнозировала скорое завершение конфликта и ссылалась на международные инициативы, которые должны были помочь урегулировать ситуацию до конца мая 2025 года.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
