Премьер Польши раскрыл, сколько еще продержится Зеленский

Украина выживет как независимое государство, заявил Туск Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Украина сможет продолжать борьбу около двух-трех лет, однако конфликт может затянуться на десятилетие. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Украина готова сражаться ещё два-три года, но боится десятилетнего конфликта», — заявил Туск. Его слова приводит журнал Times. Помимо этого он отметил, что Украина выживет как независимое государство, однако неизвестно, сколько будет жертв после продолжения конфликта.