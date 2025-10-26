В Киеве мать обнаружила своего мобилизованного сына на улице без сознания
Пострадавший боец ВСУ сейчас находится в реанимации (архивное фото)
Фото: U.S Army / Staff Sgt. David Carnahan
В Киевской области мать обнаружила своего принудительно мобилизованного в ВСУ сына избитым и без сознания на улице. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«В селе Тараща Киевской области мать обнаружила своего сына Романа лежащим на улице с многочисленными травмами и в чужой одежде», — заявил источник РИА Новости. По его словам, в территориальном центре комплектования (украинский военкомат) семье заявили, что мужчина отправлен служить в воинскую часть в Белую Церковь, однако разыскать его там не удалось. Сейчас пострадавший находится в реанимации с сотрясением мозга, ушибами и потерей памяти.
Ранее пленный украинский солдат Валерий Янчук рассказал, что его насильно мобилизовали сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) во время визита на кладбище к родственникам. Он отметил, что, не имея военного билета, его заставили поехать с ними, и на следующий день он уже оказался в учебном центре. Янчук также сообщил, что его отправили на передовые позиции в Донецкой народной республике, где он вскоре попал в плен, передает RT.
