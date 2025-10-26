Пострадавший боец ВСУ сейчас находится в реанимации (архивное фото) Фото: U.S Army / Staff Sgt. David Carnahan

В Киевской области мать обнаружила своего принудительно мобилизованного в ВСУ сына избитым и без сознания на улице. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В селе Тараща Киевской области мать обнаружила своего сына Романа лежащим на улице с многочисленными травмами и в чужой одежде», — заявил источник РИА Новости. По его словам, в территориальном центре комплектования (украинский военкомат) семье заявили, что мужчина отправлен служить в воинскую часть в Белую Церковь, однако разыскать его там не удалось. Сейчас пострадавший находится в реанимации с сотрясением мозга, ушибами и потерей памяти.