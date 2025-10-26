Путин: все главы государств поддержали идею создания Евразийской киноакадемии

Все главы государств и правительств сразу поддержали идею режиссера Никиты Михалкова о создании Евразийской киноакадемии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время поздравления режиссера с юбилеем.

«В мире совершенно очевидно востребовано то, что поддерживает национальную идентичность. И эта ваша инициатива, эта ваша идея, конечно, я без всякого преувеличения это говорю, выходит далеко за рамки национальных границ», — заявил Путин. Кадры с заявлением были показаны на телеканале «Россия 1» в рамках программы «Москва. Кремль. Путин».