Путин: все главы государств поддержали идею создания Евразийской киноакадемии
Инициатива Михалкова по созданию Евразийской киноакадемии выходит за рамки национальных границ, заявил Путин
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Все главы государств и правительств сразу поддержали идею режиссера Никиты Михалкова о создании Евразийской киноакадемии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время поздравления режиссера с юбилеем.
«В мире совершенно очевидно востребовано то, что поддерживает национальную идентичность. И эта ваша инициатива, эта ваша идея, конечно, я без всякого преувеличения это говорю, выходит далеко за рамки национальных границ», — заявил Путин. Кадры с заявлением были показаны на телеканале «Россия 1» в рамках программы «Москва. Кремль. Путин».
Ранее Владимир Путин подчеркивал свою многолетнюю дружбу с Никитой Михалковым и высоко оценивал его влияние на культурную повестку страны. Михалков, будучи лауреатом престижных премий и руководителем Союза кинематографистов России, неоднократно выдвигал инициативы, направленные на укрепление национальной идентичности и развитие отечественного кинематографа.
