WSJ: в ЦРУ заявили, что Трамп может найти возможность для переговоров с Путиным
ЦРУ оптимистично оценили перспективы нахождения общности взглядов с руководством РФ, указано в материале
Фото: Официальный сайт Президента РФ
Аналитика Центрального разведывательного управления (ЦРУ) сделали вывод, что президент США Дональд Трамп сможет найти возможность для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом написали иностранные СМИ.
«Аналитики ЦРУ в ответ на запросы администрации подготовили оценки, в которых излагается вывод, что Трамп может найти возможности для переговоров с Путиным», — указано в материале Wall Street Journal. Отмечается, что в ЦРУ оптимистично оценили перспективы нахождения общности взглядов с руководством РФ.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что встреча президентов России и США остается в повестке дня, однако Вашингтон настаивает на достижении конкретных результатов по ее итогам. Подготовка к саммиту продолжается с учетом приоритетов американской стороны.
Материал из сюжета:Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште
