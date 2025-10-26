Путин обратился к Михалкову с необычным пожеланием
Никита Михалков неоднократно упоминал, что «то, что хорошо для России, хорошо и для него», заявлял Путин
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент РФ Владимир Путин пожелал режиссеру Никите Михалкову, чтобы у России все было хорошо. Сделал он это на праздновании юбилея Михалкова.
«Никита Сергеевич, позвольте вам пожелать, чтобы у России все было хорошо», — заявил Путин. Его слова приводят РИА Новости. Он отметил, что ранее Никита Михалков неоднократно упоминал, что то, что хорошо для России, хорошо и для него.
Режиссер отпраздновал свой 80-летний юбилей 21 октября. Ранее президент Путин в фильме «Никита Михалков» на телеканале «Россия» подчеркивал личную дружбу с режиссером и называл Михалкова патриотом в глубоком смысле этого слова. Глава государства отмечал значительный вклад Михалкова в культурную жизнь России и его активное участие в обсуждении общественных вопросов.
