«Запад» окружил Купянск, почти освобожден Волчанск: карта СВО на 26 октября

ВС РФ продвигается в Харьковской области: они окружили крупный город Купянск, заблокировав на остатках позиций ВСУ около пяти тысяч бойцов, и почти освободили город Волчанск. Также они близки к освобождению города Ямполь в ДНР, перед российскими бойцами стоит задача по уничтожению окруженной крупной группировки армии Украины между Красноармейском и Димитровым. Об этих и других успехах бойцов России доложил президенту Владимиру Путину начальник Генштаба армии Валерий Герасимов. Подробнее о продвижении российских войск на фронте СВО — в материале URA.RU.

Харьковский фронт

Более 70% территории города Волчанск перешли под контроль российских войск к 26 октября. «За последние две недели группировка войск „Север“ успешно продвигается в южной части Волчанска. На сегодняшний день освобождено более 70% города», — подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ.

Купянское направление

Силы российской группировки войск «Запад» окружили город Купянск и взяли под контроль стратегическую переправу через реку Оскол. В результате операции заблокированы подразделения ВСУ, находящиеся восточнее города.

«На направлении действий группировки войск „Запад“ окружен город Купянск. При этом штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии шестой армии, совершив обходной маневр, овладели переправами противника через реку Оскол южнее города и во взаимодействии с 47-й мотострелковой дивизией и 27-й мотострелковой бригадой первой танковой армии блокировали группировку вооруженных сил Украины на левом берегу восточнее Купянска», — заявил Валерий Герасимов.

В связи с этим Путин поздравил российских бойцов. «Хотел бы отметить, что успехи российских войск по окружению красноармейско-димитровской агломерации и города Купянск, итоги выполнения боевых задач на других направлениях, безусловно, стали возможны благодаря героическим действиям наших солдат, сержантов, младших командиров, а также скрупулезной работе штабов и всех уровней руководителей», — сказал Верховный главнокомандующий.

По словам Герасимова, численность окруженной в городе группировки украинской армии — около пяти тысяч бойцов. Также, по некоторым данным, российская армия прорвались к селу Куриловка на окраине Купянска, что способствует окружению остатков городской застройки, еще находящейся под контролем ВСУ. Об этом сообщили в telegram-канале «Два майора».

ДНР

Более половины ликвидированных боевиков ВСУ на константиновском направлении в ДНР оказались иностранными наемниками. Об этом сообщил военнослужащий эвакуационной группы Южного военного округа с позывным Орин.

По словам бойца, случаи обнаружения иностранных граждан среди бойцов ВСУ участились и фиксируются все чаще. «Иностранцев, наверное, процентов 60 точно будет. Потому что заканчиваются украинцы <...> Афроамериканцы, латиносов тоже много. Скорее всего, из Колумбии», — сообщил Орин.

Краснолиманское направление

Соединения группировки войск «Запад» завершают освобождение города Ямполь. По его словам, российские подразделения продолжают наступательные действия в этом районе, сообщил Герасимов в ходе оперативного совещания с главой государства.

Красноармейское направление

Группировка войск «Центр» завершила операцию по окружению крупной группировки ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова (украинские названия — Покровск и Мирноград). «Соединения и воинские части второй и 51-й армий наступали по сходящимся направлениям, завершили окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова», — сообщил Валерий Герасимов в докладе главе государства.

Валерий Герасимов уточнил, что в результате российских действий в «котле» оказалась значительная группировка противника — сведения подтверждают окружение 31 батальона ВСУ. Перед ВС РФ стоит задача по уничтожению окруженной группировки, подчеркнул начальник Генштаба армии.

«Успешному проведению операции по окружению противника способствовало нанесение комплексного огневого поражения формированиям Украины на всю глубину их оперативного построения, а также осуществление изоляции района боевых действий. В настоящее время перед группировкой „Центр“ стоит не менее важная задача по уничтожению окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова», — добавил Герасимов.

Ранее стало известно, что российские войска прорвали оборону украинских военных на юге и юго-востоке Красноармейска. Об этом сообщили представители российских силовых структур. По их данным, бойцы ВС РФ продолжают наступление и укрепляют свои позиции на освобожденных территориях. «Оборона противника на юге и юго-востоке города [Красноармейска] рухнула», — заявили в силовых структурах.

Сумское направление

В Сумской области был уничтожен личный состав 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ во время построения на линии фронта. «Это произошло благодаря тяге командира бригады полковника Анатолия Савича устраивать построения прямо на передовой, после чего публиковать фотоотчеты в социальных сетях», — пояснил представитель российских силовых структур.

Удары ВС РФ

Российские военные за последние сутки нанесли удары по объектам энергетики и временным пунктам размещения подразделений ВСУ в различных регионах страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.