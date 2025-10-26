РЕН ТВ: в центре Москвы горит сауна, есть пострадавшие
26 октября 2025 в 16:16
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В центре Москвы загорелась сауна. Пожар возник в Центре красоты и здоровья на улице Серпуховской Вал в центральной части Москвы. .Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ с ссылкой на источники. На данный момент известно о четырех пострадавших пострадали четыре человека
