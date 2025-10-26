Логотип РИА URA.RU
Песков назвал причину паузы в переговорах России и Украины

Песков: военная истерика ЕС является причиной паузы в переговорах с Украиной
26 октября 2025 в 16:19
Причиной паузы в урегулировании конфликта на Украине является «военная истерика» ЕС, заявил Песков

Фото: Роман Наумов © URA.RU

«Военная истерика» Евросоюза стала причиной паузы в переговорах России и Украины по урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим, что Евросоюз буквально заходится в такой военной истерике. Это является причиной той самой паузы (в переговорах — прим. URA.RU)», — заявил Песков. Его слова приводит журналист Павел Зарубин.

Ранее Дмитрий Песков объяснял паузу в переговорах между Россией и Украиной нежеланием киевских властей отвечать на переданные документы и предложения о создании рабочих групп. Переговорный процесс, в том числе по «стамбульским договоренностям», был приостановлен, однако Россия неоднократно заявляла о стремлении к мирному урегулированию конфликта. В августе ситуацию также обсуждали президенты России и США на встрече в Анкоридже.

