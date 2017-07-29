Огромный тайфун, скорость которого достигает 120 км/час, в ближайшие сутки накроет Тайвань и достигнет побережья Китая. Спутниковый снимок тайфуна опубликовало Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA).
«Тайфуну присвоили имя „Несат“ („Горио“ — по филиппинской классификации). Сейчас он в 633 километрах к юго-востоку от Тайбэя, там он будет примерно 29 июля, если скорость и направление его движения не изменятся. К 30 июля тайфун достигнет китайской провинции Фуцзянь», — сообщает телеканал 360.
Между тем, в приближении стихии синиптики видят не только опасность, но и положительные моменты. Так, ожидается, что благодаря приходу ливней в центральной и восточной частях Китая наконец-то спадет жара. Впрочем, это не помешало ввести режим предупреждения об опасности.