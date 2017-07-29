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29 июля 2017
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Главные новости Москвы
04:27  29 июля 2017 0

NASA опубликовало снимок тайфуна, идущего на Юго-Восточную Азию

Тайфун стремительно приближается к берегам КитаяФото: Facebook / NASA

Огромный тайфун, скорость которого достигает 120 км/час, в ближайшие сутки накроет Тайвань и достигнет побережья Китая. Спутниковый снимок тайфуна опубликовало Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA).

«Тайфуну присвоили имя „Несат“ („Горио“ — по филиппинской классификации). Сейчас он в 633 километрах к юго-востоку от Тайбэя, там он будет примерно 29 июля, если скорость и направление его движения не изменятся. К 30 июля тайфун достигнет китайской провинции Фуцзянь», — сообщает телеканал 360.

Между тем, в приближении стихии синиптики видят не только опасность, но и положительные моменты. Так, ожидается, что благодаря приходу ливней в центральной и восточной частях Китая наконец-то спадет жара. Впрочем, это не помешало ввести режим предупреждения об опасности.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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