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29 июля 2017
Главные новости Москвы
11:52  29 июля 2017 0

«Единая Россия» открывает собственный учебный центр

XVI съезд Единой России, второй день. Москва, пресс-центр, компьютеры, единая россия, едро, XVI, съезд
"Единая Россия" научит, как реализовать свои проектыФото: Владимир Андреев © URA.RU

«Единая Россия» приняла решение преобразовать партийный проект «Гражданский университет» в учебный центр дополнительного профессионального образования. Для образовательной деятельности будет получена государственная лицензия.

Об идее создания профессионального партийного учебного заведения председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил 24 июля, напоминает «Коммерсант». Как уверяют источники в партии, решение о преобразовании проекта «Гражданский университет» в полноценный учебный центр уже принято. В ближайшее время руководство намерено обратиться в Рособрнадзор для получения государственной лицензии.

«Мы переходим к системной образовательной деятельности, выберем те курсы, которые считаем важными для нашего актива и широкого круга специалистов», — уточнил в разговоре с изданием секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов.

Неверов рассказал, что первые курсы будут организованы для заместителей секретарей, которые управляют проектами «Парки малых городов», «Городская среда» и так далее. Обучение проведут бесплатно, форма обучения будет как очной, так и дистанционной. Лекции будут читать для студентов центра «приглашенные лекторы вузов и другие специалисты».

Неверов уточнил, что если курсы будут пользоваться спросом, то будет организовано коммерческое обучение для всех желающих.

В годы СССР действовала Высшая партийная школа при ЦК КПСС — высшее партийно-политическое учебное заведение по подготовке и переподготовке руководящих кадров КПСС и советов.

Нина Калинина
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