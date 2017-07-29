Работники магазина держали покупателя в холодильнике до потери сознания

Клиента супермаркета в Баку потерял сознание в морозильной камере, куда его заперли сотрудники магазина. Пострадавший мужчина уже обратился с заявлением в полицию.
Инцидент произошел в супермаркете Freshmart. Администратор заявила 37-летнему посетителю и его приятелю, что они украли дорогую бритву, сообщает портал Vesti.Az. Женщина потребовала заплатить за нее 750 манатов (441 доллар США)
Один из покупателей согласился выложить деньги, сказав, что ему нужно сходить за ними домой. Приятель остался в магазине. Спустя какое-то время мужчина позвонил и сообщил, что не смог собрать требуемую сумму.
Тогда администратор супермаркета и охранники силой поместили его спутника в холодильную камеру и продержали там, пока мужчина не потерял сознание. После этого, до глубокой ночи, мужчина был вынужден находиться в одном из помещений магазина.
Пострадавший клиент рассказал, что уже обратился с заявлением в полицию.