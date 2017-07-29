Топ- 100 русских песен столетия опубликовал «Русский репортер»

Топ- 100 главных русских песен столетия составил журнал «Русский репортер». В рейтинге представлены песни разных музыкальных направлений — от народных до детских и рока.
Возглавила рейтинг 100 самых значимых песен на русском языке за последние 100 лет «Темная ночь» в исполнении Марка Бернеса, за ней в тройке лидеров — «Группа крови» и «Хочу перемен!» группы «Кино».
Следом идут военные песни «Нам нужна одна победа», «День Победы» и «Священная война».
Десятку замыкают «Что такое осень» группы ДДТ, «Город золотой» группы «Аквариум», «Есть только миг» в исполнении Олега Анофриева и «Я хочу быть с тобой» «Наутилуса Помпилиуса».
В рейтинг «Русского репортера» попали также песни, записанные позже 2000 года: «Мое сердце» группы «Сплин» «„Прости меня, моя любовь“ Земфиры, а также „WWW“ и „В Питере — пить“ группы „Ленинград“»
Замыкает топ-100 «Гоп со смыком» Леонида Утесова.
В рейтинге представлены песни различных направлений в музыке начиная с 1917 года — от народного стиля до рока. Песни предлагали музыкальные критики, из них отобрали путем народного голосования 100 самых популярных композиций.