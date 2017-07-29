Над Черным морем собираются опасные смерчи

Южный региональный центр МЧС предупредил о возможности формирования смерчей над Черным морем, — сообщает «Интерфакс».
Смерчи могут возникнуть над морем в Краснодарском крае. Речь прежде всего идет о Туапсинском районе и окрестностях Анапы. Там ожидаются сильные дожди, грозы со шквалистым ветром до 20—25 м/с, возможны смерчи. Сейчас на месте действует режим повышенной готовности. Опасность сохраняется до конца суток.
Спасатели уточнили, что повреждения могут коснуться причальных сооружений и морских судов. Местным жителям и туристам посоветовали воздержаться от отдыха у моря.