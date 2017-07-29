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29 июля 2017
18:42  29 июля 2017 0

«Защитник свободной России». Умер известный академик, общественник и дипломат

Юрий Рыжов скончался в возрасте 86 летФОТО:W ikipedia

29 июля скончался учёный, политический и общественный деятель, Юрий Рыжов. Ему было 86 лет. Об этом сообщает Московская Хельсинская группа.

Прощание с Юрием Рыжовым пройдёт в Сахаровском центре в Москве, время и дата будут сообщены позднее, уточняет RT.

Юрий Рыжов был академиком РАН, ректором МАИ, в 1990-е годы работал чрезвычайным и полномочным послом России во Франции, награжден медалью «Защитнику свободной России» (1997), удостоен многих наград российских и зарубежных академий и научных обществ, награжден грамотой Федерации мира и согласия. В 2016 году он был награжден премией Московской Хельсинкской Группы за исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение.

Юрию Рыжову несколько раз предлагали возглавить российское правительство, но он отказывался.

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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