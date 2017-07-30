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30 июля 2017
29 июля 2017
00:27  30 июля 2017 0

«Нам плюют в лицо». Украинские радикалы обещают певице Лободе «теплый прием» в Одессе

Националисты Украины обвиняют Лободу в поддержке агрессораФОТО: instagram@lobodaofficial

Экс-лидер одесского отделения «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) Cергей Стерненко планирует сорвать выступление певицы Светланы Лободы, запланированное в городе на 3 сентябре.

«На 3 сентября в Одессе запланирован указанный концерт. И это вполне сознательная провокация и, не побоюсь сказать, попытка реванша тех, кто сотрудничает со страной агрессором. Нам просто плюют в лицо», — цитирует Стерненко РИА «Новости». Националист также призвал единомышленников из других регионов не сидеть по домам, а приехать в Одессу, чтобы лично поучаствовать в срыве мероприятия.

Напомним, что предыдущий визит Лободы в Одессу завершился скандалом: националисты подожгли у клуба «Ибица» дымовые шашки и устроили потасовку с полицией. Певица стала объектом нападок после ее заявлений в поддержку российских артистов, попавших в базу «Миротворца», а также за многочисленные выступления на «вражеской территории».

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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