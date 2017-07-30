Экс-лидер одесского отделения «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) Cергей Стерненко планирует сорвать выступление певицы Светланы Лободы, запланированное в городе на 3 сентябре.
«На 3 сентября в Одессе запланирован указанный концерт. И это вполне сознательная провокация и, не побоюсь сказать, попытка реванша тех, кто сотрудничает со страной агрессором. Нам просто плюют в лицо», — цитирует Стерненко РИА «Новости». Националист также призвал единомышленников из других регионов не сидеть по домам, а приехать в Одессу, чтобы лично поучаствовать в срыве мероприятия.
Напомним, что предыдущий визит Лободы в Одессу завершился скандалом: националисты подожгли у клуба «Ибица» дымовые шашки и устроили потасовку с полицией. Певица стала объектом нападок после ее заявлений в поддержку российских артистов, попавших в базу «Миротворца», а также за многочисленные выступления на «вражеской территории».