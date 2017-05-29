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29 мая 2017
Главные новости Москвы
12:45  29 мая 2017 3

В Одессе прошли массовые беспорядки из-за концерта Лободы. ФОТО

Масленица, народный бунт, чучело масленицы, синий кит, глонасс, император Николай второй , беспорядки, народный бунт, люди кричат
Митингующие жгли дымовые шашки и требовали депортировать певицуФото: depositphotos.com © URA.RU

В воскресенье, 28 мая, жители Одессы сорвали концерт украинской певицы Светланы Лободы. Неизвестные устроили митинг у клуба «Ибица», в котором должно было состояться выступление, требовали изгнать исполнительницу за пределы страны и лишить ее украинского гражданства. В какой-то момент они начали жечь дымовые шашки и устроили потасовку с полицией, пишет портал «Дни.ру».

Причина столь негативного отношения к Лободе, как оказалось, заключается в ее регулярных выступлениях в России и поддержке российских артистов, которым запрещен въезд на территорию Украины. По данным источника, митингующие бросали петарды и дымовые шашки, а когда правоохранители попытались произвести личный досмотр двух участников акции протеста, началась потасовка. Патриотично настроенных ценителей эстрады пришлось усмирять слезоточивым газом.

По словам советника начальника полицейского главка Одессы Руслана Форостяка, силовики составили один протокол по статье «Мелкое хулиганство» и никого не задержали. А вот организаторам концерта все же пришлось отменить выступление певицы.

Сергей Демин
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