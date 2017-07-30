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30 июля 2017
29 июля 2017
00:58  30 июля 2017 0

Авиаудар коалиции США в Сирии привел к гибели детей

Открытая лицензия от 16.12.10.2016. Япония, Сирия, Пальмира, Сирия, война в сирии
За период военных действий в Сирии и Ираке силы коалиции убили 603 мирных жителяФото: pixabay.com

В Сирии в результате авиаудара международной коалиции во главе США погибли по меньшей мере десять человек. По данным телеканала RT, половина погибших — дети.

Известно, что удар пришелся по жилым домам и инфраструктуре города Ат-Тиба в провинции Дейр эз-Зор. Одно из зданий, в которое угодил снаряд, разрушено до основания. Представители коалиции пока не прокомментировали трагические результаты авианалета.

Ранее стало известно, что общее число жертв среди мирного населения Ирака и Сирии от авиадуров международной коалиции составило 603 человека. Коалиционное командование подтвердило лишь 145 подобных случаев, напоминает телеканал 360.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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