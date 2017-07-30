Авиаудар коалиции США в Сирии привел к гибели детей

В Сирии в результате авиаудара международной коалиции во главе США погибли по меньшей мере десять человек. По данным телеканала RT, половина погибших — дети.
Известно, что удар пришелся по жилым домам и инфраструктуре города Ат-Тиба в провинции Дейр эз-Зор. Одно из зданий, в которое угодил снаряд, разрушено до основания. Представители коалиции пока не прокомментировали трагические результаты авианалета.
Ранее стало известно, что общее число жертв среди мирного населения Ирака и Сирии от авиадуров международной коалиции составило 603 человека. Коалиционное командование подтвердило лишь 145 подобных случаев, напоминает телеканал 360.