Путин пошутил, что Голикова «проела всю плешь» с вопросами поддержки семей

Владимир Путин выступал на совете по демографии 23 октября Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин в шутку пожаловался, что вице-премьер Татьяна Голикова «проела ему всю плешь» с вопросами поддержки семей с детьми. Об это российский лидер рассказал на совете по демографии.

«Татьяна Алексеевна постоянно, постоянно всем своим коллегам в правительстве и мне тоже всю плешь проела по поводу того, как надо финансово поддерживать семьи. И это правильно, без этого очень трудно решать демографические проблемы», — пошутил Путин.

На совещании с правительством президент обсуждал меры поддержки семей с детьми и повышение демографии. По словам Путина, это — важнейшие вопросы кабмина. Голикова во время своего доклада обратила внимание на тенденцию, что многие россияне не хотят рожать детей, объясняя это тем, что не хотят растить детей в тех условиях, в каких росли они. Голикова считает это «тревожными установками», от которых нужно избавляться.

