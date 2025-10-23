Путин пошутил, что Голикова «проела всю плешь» с вопросами поддержки семей
Владимир Путин выступал на совете по демографии 23 октября
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин в шутку пожаловался, что вице-премьер Татьяна Голикова «проела ему всю плешь» с вопросами поддержки семей с детьми. Об это российский лидер рассказал на совете по демографии.
«Татьяна Алексеевна постоянно, постоянно всем своим коллегам в правительстве и мне тоже всю плешь проела по поводу того, как надо финансово поддерживать семьи. И это правильно, без этого очень трудно решать демографические проблемы», — пошутил Путин.
На совещании с правительством президент обсуждал меры поддержки семей с детьми и повышение демографии. По словам Путина, это — важнейшие вопросы кабмина. Голикова во время своего доклада обратила внимание на тенденцию, что многие россияне не хотят рожать детей, объясняя это тем, что не хотят растить детей в тех условиях, в каких росли они. Голикова считает это «тревожными установками», от которых нужно избавляться.
Сам Путин обратил внимание на удачную идею введения маткапитала. По его словам, его нужно совершенствовать
