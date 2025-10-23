Песков: вечером Путин может прокомментировать ситуацию со встречей с Трампом
23 октября 2025 в 19:23
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Владимир Путин сможет вечером прокомментировать обстоятельства встречи с Дональдом Трампом, состоявшейся в Будапеште. Так представитель Кремля отреагировал на отмену Трампом саммита.
