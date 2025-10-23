Песков анонсировал вероятное обращение Путина по ситуации со встречей с Трампом
Путин может прокомментировать встречу с Трампом и саммит в Будапеште
Фото: Официальный сайт Президента РФ
Президент России Владимир Путин может прокомментировать вечером ситуацию с предстоящей встречей с американским лидером Дональдом Трампом и мирным саммитом в Будапеште. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Я надеюсь, что президент найдет возможность прокомментировать», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Сообщение о возможном комментарии российского лидера по вопросам предстоящих международных переговоров появилось в telegram-канале журналиста Ильяса Юнашева.
Отмена саммита сразу привела экспертов к анализу причин и ситуации. Дональд Трамп известен своей склонностью к стремительным и простым достижениям. В числе его целей значилось разрешение кризиса вокруг Украины, которое он рассчитывал записать себе в актив. Однако взгляды Москвы и Вашингтона на пути выхода из сложившейся ситуации оказались диаметрально противоположными: российская сторона отказалась идти на компромиссы. По мнению экспертов, именно этот фактор стал причиной того, что глава Белого дома объявил об отмене переговоров с Владимиром Путиным, которые должны были пройти в Будапеште. Подробное объяснение «американских зигзагов» — в материале деловой газеты Взгляд.
