Песков анонсировал вероятное обращение Путина по ситуации со встречей с Трампом

Отмена саммита сразу привела экспертов к анализу причин и ситуации. Дональд Трамп известен своей склонностью к стремительным и простым достижениям. В числе его целей значилось разрешение кризиса вокруг Украины, которое он рассчитывал записать себе в актив. Однако взгляды Москвы и Вашингтона на пути выхода из сложившейся ситуации оказались диаметрально противоположными: российская сторона отказалась идти на компромиссы. По мнению экспертов, именно этот фактор стал причиной того, что глава Белого дома объявил об отмене переговоров с Владимиром Путиным, которые должны были пройти в Будапеште. Подробное объяснение «американских зигзагов» — в материале деловой газеты Взгляд.