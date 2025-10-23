900 тонн мазута движется к берегам Кубани: что происходит

Нефтяное пятно движется к берегам Темрюкского района и Таманского полуострова Фото: Роман Наумов © URA.RU

К берегам Темрюкского района и Таманского полуострова Краснодарского края движется крупное нефтяное пятно объемом до 900 тонн. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам губернатора, ситуация требует срочного вмешательства и не допускает промедления. Глава региона обратил внимание депутатов на масштаб угрозы и необходимость мобилизовать все силы для предотвращения экологической катастрофы. Более подробно о ситуации на берегах Краснодарского края — в материале URA.RU.

900 тонн мазута идет к берегам Краснодарского края

Власти готовятся к наплыву мазута Фото: Роман Наумов © URA.RU

К берегам Анапы и Темрюкского района Краснодарского края движется нефтяное пятно объемом 900 тонн мазута, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании Законодательного собрания края (ЗСК). По его словам, новая чрезвычайная ситуация угрожает очистившемуся после предыдущих разливов побережью Черного моря.

Сейчас регион готовится к отражению последствий загрязнения. Губернатор подчеркнул, что первостепенная задача — минимизировать ущерб и обеспечить очистку побережья. Во время выступления Кондратьев назвал происходящее «второй серией эпопеи с танкерами».

Продолжение после рекламы

Спасатели возводят защитный вал

В Краснодарском крае спасатели начали возводить защитный вал вдоль пляжей одного из курортов из-за риска выброса мазута во время осенне-зимних штормов. По данным оперативного штаба региона, уже построено девять километров инженерного сооружения. Специалисты приступили к работам в ночь с 22 на 23 октября. Планируется, что защитный вал протянется не менее чем на 13 километров вдоль основных пляжных зон курорта.

Превентивные меры связаны с вероятностью загрязнения береговой линии нефтепродуктами, уточнили в оперштабе. Решение ускорить строительство принято после анализа свежих спутниковых снимков. Отмечается, что ситуация находится под контролем.

Как решали проблему в прошлом году

ЧП с танкерами в прошлом году удалось предотвратить Фото: Роман Наумов © URA.RU

В прошлом году, во время инцендента с танкерами, правительство России направило дополнительно более 1,4 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Выделенные средства были направлены на проведение заключительного этапа работ, включая мониторинг состояния окружающей среды, очистку береговой линии и проведение компенсационных мероприятий для восстановления биоресурсов региона.