Росфинмониторинг внес в список экстремистов «Форум свободной России»
23 октября 2025 в 19:03
Срочная новость
Фото: © URA.RU
"Форума свободной России" внесен в список организаций, признанных экстремистскими и террористическими. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.
