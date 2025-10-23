Шойгу переизбрали на пост президента Русского географического общества
23 октября 2025 в 19:41
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу был переизбран на пост президента Русского географического общества. Решение было принято единогласно на съезде общества в Кремле. Информацию приводит корреспондент URA.RU.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал