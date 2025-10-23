Путин учредил комиссию по борьбе с финансированием терроризма и экстремизма
23 октября 2025 в 19:20
Президент России Владимир Путин учредил Комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, преобразовав ранее действовавшую аналогичную структуру. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.
