Путин предложил объявить 2027 год Годом географии
Владимир Путин отметил, что географическому обществу уже 180 лет
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Годом географии стоит сделать 2027 год. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин на заседании съезда Русского географического общества.
«Прошу правительство проработать возможность объявить 2027 год Годом географии», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Также Путин поздравил Русское географическое общество с юбилеем — 180 лет со дня учреждения. По его словам, это очень знаковое событие.
Русское географическое общество является одним из наиболее древних географических объединений в мире. В его составе работают как профессионалы в области географии и смежных дисциплин, так и энтузиасты-исследователи, экологи, представители общественности — все, кто заинтересован в изучении России и содействии сохранению ее природного наследия. Организация была учреждена в Санкт-Петербурге по указу императора Николая I.
