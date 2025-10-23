Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Путин предложил объявить 2027 год Годом географии

23 октября 2025 в 19:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Владимир Путин отметил, что географическому обществу уже 180 лет

Владимир Путин отметил, что географическому обществу уже 180 лет

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Годом географии стоит сделать 2027 год. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин на заседании съезда Русского географического общества. 

«Прошу правительство проработать возможность объявить 2027 год Годом географии», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. 

Также Путин поздравил Русское географическое общество с юбилеем — 180 лет со дня учреждения. По его словам, это очень знаковое событие. 

Продолжение после рекламы

Русское географическое общество является одним из наиболее древних географических объединений в мире. В его составе работают как профессионалы в области географии и смежных дисциплин, так и энтузиасты-исследователи, экологи, представители общественности — все, кто заинтересован в изучении России и содействии сохранению ее природного наследия. Организация была учреждена в Санкт-Петербурге по указу императора Николая I. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал