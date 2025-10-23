Путин предложил объявить 2027 год Годом географии

Также Путин поздравил Русское географическое общество с юбилеем — 180 лет со дня учреждения. По его словам, это очень знаковое событие.

Русское географическое общество является одним из наиболее древних географических объединений в мире. В его составе работают как профессионалы в области географии и смежных дисциплин, так и энтузиасты-исследователи, экологи, представители общественности — все, кто заинтересован в изучении России и содействии сохранению ее природного наследия. Организация была учреждена в Санкт-Петербурге по указу императора Николая I.