ЕС запретил возить в Россию соль, цемент и землю

ЕС запретил ввозить в РФ ряд минералов и цемент Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В рамках 19-го пакета санкций Европейский союз ввел запрет на экспорт в Россию ряда ключевых минеральных сырьевых товаров, включая соль, цемент, серу, а также различные виды земли и камня. Об этом свидетельствуют данные обновленного приложения к соответствующему регламенту, размещенного на официальном сайте Совета ЕС.

«В пункты 25 и 26 добавлены „соль; сера; земля и камень; штукатурные материалы, известь, цемент руды, шлак и зола“, — указано в документе. Почему именно эти минералы запрещены, не указано.