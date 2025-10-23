ЕС запретил возить в Россию соль, цемент и землю
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В рамках 19-го пакета санкций Европейский союз ввел запрет на экспорт в Россию ряда ключевых минеральных сырьевых товаров, включая соль, цемент, серу, а также различные виды земли и камня. Об этом свидетельствуют данные обновленного приложения к соответствующему регламенту, размещенного на официальном сайте Совета ЕС.
«В пункты 25 и 26 добавлены „соль; сера; земля и камень; штукатурные материалы, известь, цемент руды, шлак и зола“, — указано в документе. Почему именно эти минералы запрещены, не указано.
Также в списке новых санкций ЕС есть запрет на продажу России унитазов, биде и другой сантехники. Под эмбарго попали европейские цветы и мох. В ответ на новые санкции представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что скоро Европа запретит птиц.
