В Белгородской области ранены 12 мирных жителей в результате атаки ВСУ
23 октября 2025 в 19:00
В результате ударов ВСУ по Белгородской области пострадали двенадцать мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По его словам, в селе Стрелецкое Белгородского района был атакован коммерческий объект. В результате инцидента травмы получили шесть человек: четверо мужчин и две женщины. У мужчин диагностированы осколочные ранения рук и ног, одна из женщин получила осколочное ранение руки, другая — живота и нижних конечностей. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы в городскую больницу №2 Белгорода.
