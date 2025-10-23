Путин назвал корень патриотизма и ответственности за будущее страны

Путин заявил о связи патриотизма со знанием истории и географии России Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что патриотизм и чувство ответственности за судьбу страны формируются через глубокое понимание ее истории и географии. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на XVII съезде Русского географического общества.

«Патриотизм, чувство сопричастности к судьбе Родины и ответственности за ее будущее рождаются из знаний о ее истории и географии, о культурном и природном наследии Отечества», — подчеркнул Путин на заседании. Информацию передает корреспондент URA.RU.

В четверг президент принимает участие в заседании XVII съезда РГО, после чего проведет заседание попечительского совета организации. Мероприятие объединило ведущих экспертов в области географии, истории и смежных наук.

