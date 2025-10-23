Путин назвал корень патриотизма и ответственности за будущее страны
Путин заявил о связи патриотизма со знанием истории и географии России
Президент России Владимир Путин заявил, что патриотизм и чувство ответственности за судьбу страны формируются через глубокое понимание ее истории и географии. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на XVII съезде Русского географического общества.
«Патриотизм, чувство сопричастности к судьбе Родины и ответственности за ее будущее рождаются из знаний о ее истории и географии, о культурном и природном наследии Отечества», — подчеркнул Путин на заседании. Информацию передает корреспондент URA.RU.
В четверг президент принимает участие в заседании XVII съезда РГО, после чего проведет заседание попечительского совета организации. Мероприятие объединило ведущих экспертов в области географии, истории и смежных наук.
Ранее, 2 октября, Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» также подчеркивал важность исторической памяти и личной ответственности граждан, ссылаясь на слова Петра I о значении любви и служения России. Тогда президент отметил, что эти принципы определяют отношение к государству и способствуют национальному единству.
