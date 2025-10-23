Радио Судного дня вышло в эфир с новыми шифровками
Радио Судного дня поделилось тремя сообщениями
Фото: Илья Московец © URA.RU
Таинственная радиостанция «УВБ-76», известная в мире как «радиостанция Судного дня», 23 октября трижды вышла в эфир с новыми зашифрованными сообщениями. Информация об этом появилась в telegram-канале, который отслеживает активность загадочной радиостанции.
«НЖТИ 03245 НЕГРОПОТОП 1089 3317. НЖТИ 99105 ГРЕЧНЕВИК 5528 6989. НЖТИ 01204 КЛИНОБОЕЦ 3226 4768», — гласят сообщения, передает «УВБ-76 логи». Последняя активность отмечалась 20 октября, в тот день было также передано три загадочных шифра.
Радиостанция УВБ-76 работает на коротких волнах и считается одной из самых загадочных в мире. Она известна постоянным монотонным жужжанием и редкими передачами зашифрованных сообщений, структура которых остается неизменной на протяжении десятилетий.
Активность станции отслеживают как российские, так и зарубежные радиолюбители, изучающие феномен так называемых «номерных радиостанций». Несмотря на многочисленные теории, официальная информация о назначении и принадлежности УВБ-76 до сих пор отсутствует.
Ранее, 20 октября, радиостанция «УВБ-76» уже выходила в эфир с зашифрованным сообщением, а до этого активность фиксировалась 16 и 14 октября. Станция известна редкими передачами с неизменной структурой, которые регулярно отслеживаются российскими и зарубежными радиолюбителями. Официальная информация о назначении и принадлежности радиостанции отсутствует.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Валерий23 октября 2025 21:37Ребятня балуется.
- Frank23 октября 2025 20:17Перевожу-солнце в ближайщие дни выбросит просто огромный кусок себя.Все скажут вот и все.Но нет.Он пройдет западнее Земли.Протуберанец пройдет рядом с Землей но затронет нашу ионосферу.Нас может оттянуть немного к Марсу.Но и Венера тоже сойдет с орбиты.И только Маск и Росскосмос.