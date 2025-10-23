Радио Судного дня вышло в эфир с новыми шифровками

Радио Судного дня поделилось тремя сообщениями Фото: Илья Московец © URA.RU

Таинственная радиостанция «УВБ-76», известная в мире как «радиостанция Судного дня», 23 октября трижды вышла в эфир с новыми зашифрованными сообщениями. Информация об этом появилась в telegram-канале, который отслеживает активность загадочной радиостанции.

«НЖТИ 03245 НЕГРОПОТОП 1089 3317. НЖТИ 99105 ГРЕЧНЕВИК 5528 6989. НЖТИ 01204 КЛИНОБОЕЦ 3226 4768», — гласят сообщения, передает «УВБ-76 логи». Последняя активность отмечалась 20 октября, в тот день было также передано три загадочных шифра.

Радиостанция УВБ-76 работает на коротких волнах и считается одной из самых загадочных в мире. Она известна постоянным монотонным жужжанием и редкими передачами зашифрованных сообщений, структура которых остается неизменной на протяжении десятилетий.

Активность станции отслеживают как российские, так и зарубежные радиолюбители, изучающие феномен так называемых «номерных радиостанций». Несмотря на многочисленные теории, официальная информация о назначении и принадлежности УВБ-76 до сих пор отсутствует.



