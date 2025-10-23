«Форум свободной России» и полк ВСУ с белорусскими радикалами признали террористической организацией
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Военизированная организация «Полк имени Кастуся Калиновского», состоящая из белорусских наемников в составе ВСУ и организация «Форум свободной России» официально внесены в перечень террористических и экстремистских организаций в России. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте Росфинмониторинга.
«Террористическое сообщество — организация „Форум свободной России. Организация „Полк имени Кастуся Калиновского“ с ее подразделениями внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ“, — говорится в публикации на сайте.
Полк имени Калиновского известен участием в боевых действиях на стороне Украины и состоит преимущественно из белорусских граждан. Включение в реестр террористических организаций означает полный запрет деятельности формирования на территории РФ, блокировку всех счетов и активов, а также уголовную ответственность за любые формы поддержки этой организации.
Ранее генеральная прокуратура Российской Федерации вынесла решение о признании литовской неправительственной организации «Форум свободной России» нежелательной на территории России. Об этом сообщается в официальном telegram-канале надзорного органа. В опубликованном заявлении подчеркивается, что по итогам рассмотрения представленных материалов было установлено: деятельность указанной организации создает угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. Информацию передает издание RT.
- Янина23 октября 2025 20:24Свободная и независимая Россия , находится в России , а эти отщепенцы зависимы от западной кормушки . Западные выкормыши .