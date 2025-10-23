Росфинмониторинг добавил в список террористов полк имени Калиновского
23 октября 2025 в 19:20
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Росфинмониторинг включил полк имени Кастуся Калиновского и все его подразделения в список организаций, признанных террористическими и экстремистскими. Об этом говорится на сайте ведомства. Ранее в этот же список был включен "Форум свободной России".
