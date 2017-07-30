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Главные новости Ямала
07:50  30 июля 2017 0

Байкеры из Нового Уренгоя объедут всю Европу, чтобы добраться до Анапы

Байкеры привезли из автопробега землю с мест боевой славы Великой Отечественной. Тюмень, байкер, мотоциклы
Российские байкеры посетят Цюрих, Гамбург, Белград и другие и европейские городаФото: Николай Бастриков © URA.RU

Четверка байкеров с Ямала отправилась в мотопробег «Дружба без границ», целью которого станет символическое соединение городов-побратимов Нового Уренгоя, немецкого Касселя и Анапы.

Путешественникам из Нового Уренгоя предстоит преодолеть 12 тысяч километров. Во время мотопробега байкеры планируют посетить Сургут, Тюмень, Пермь, Киров, Вологду и Санкт-Петербург. После этого мотоциклисты продолжат путешествие через страны Балтии, Польшу и Германию, а на обратном пути из Европы в Россию заглянут в Швейцарию, Сербию, Болгарию и Грузию, сообщает «Ямал-Регион».

Мотопробег, проходящий при поддержке Русского географического общества, приурочен к 10-летию сотрудничества между Новым Уренгоем и Анапой и 12-летию со дня партнерства с немецким городом Касселем.

Сергей Макеев
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