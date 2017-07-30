Четверка байкеров с Ямала отправилась в мотопробег «Дружба без границ», целью которого станет символическое соединение городов-побратимов Нового Уренгоя, немецкого Касселя и Анапы.
Путешественникам из Нового Уренгоя предстоит преодолеть 12 тысяч километров. Во время мотопробега байкеры планируют посетить Сургут, Тюмень, Пермь, Киров, Вологду и Санкт-Петербург. После этого мотоциклисты продолжат путешествие через страны Балтии, Польшу и Германию, а на обратном пути из Европы в Россию заглянут в Швейцарию, Сербию, Болгарию и Грузию, сообщает «Ямал-Регион».
Мотопробег, проходящий при поддержке Русского географического общества, приурочен к 10-летию сотрудничества между Новым Уренгоем и Анапой и 12-летию со дня партнерства с немецким городом Касселем.