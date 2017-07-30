В Перми арестована банда «коммунальщиков», грабившая пенсионеров

В Перми задержана банда «газовщиков», проникавшая в квартиры пенсионеров под видом работников коммунальных служб. По версии правоохранительных органов, на счету оборотней более 10 криминальных эпизодов.
Полиции удалось задержать преступников с поличным, когда те покидали квартиру очередной жертвы, проживающей на улице Индустрии. Выяснилось, что группа, состоящая из пяти молодых в возрасте от 21 до 35 лет, действовала на территории города с начала зимы. Схема ограбления всякий раз оставалась неизменной: лжегазовщики проникали в квартиры пенсионеров под предлогом проверки оборудования, а для убедительности демонстрировали поддельные удостоверения сотрудников коммунальных служб, сообщает портал «Рифей».
В данный момент полиция устанавливает всех, кто пострадал от действий преступной группы. Контактные телефоны для потерпевших: 244-18-53, 218-80-78.