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Главные новости Пермского края
07:45  30 июля 2017 0

В Перми арестована банда «коммунальщиков», грабившая пенсионеров

Клипарт, мошенник, вор, взломщик, грабитель, мародер, воровство
Суммы ущерба от действий преступников варьируются от 2 до 250 тысяч рублейФото: depositphotos.com © URA.RU

В Перми задержана банда «газовщиков», проникавшая в квартиры пенсионеров под видом работников коммунальных служб. По версии правоохранительных органов, на счету оборотней более 10 криминальных эпизодов.

Полиции удалось задержать преступников с поличным, когда те покидали квартиру очередной жертвы, проживающей на улице Индустрии. Выяснилось, что группа, состоящая из пяти молодых в возрасте от 21 до 35 лет, действовала на территории города с начала зимы. Схема ограбления всякий раз оставалась неизменной: лжегазовщики проникали в квартиры пенсионеров под предлогом проверки оборудования, а для убедительности демонстрировали поддельные удостоверения сотрудников коммунальных служб, сообщает портал «Рифей».

В данный момент полиция устанавливает всех, кто пострадал от действий преступной группы. Контактные телефоны для потерпевших: 244-18-53, 218-80-78.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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