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30 июля 2017
29 июля 2017
11:28  30 июля 2017 0

В войне с наркобизнесом убит мэр города. За ним и его дочерью пришла полиция

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Мэр города погиб в перестрелке с полицейскимиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В рамках антинаркотического рейда полицейскими был убит мэр филиппинского города Озамис Рейнальдо Пароджинога. Его дочь, которая работала в администрации города вице-мэром, была задержана.

Полиция пришла к градоначальнику, чтобы арестовать его, дочь, а также еще четырех чиновников. Между сотрудниками администрации и стражами порядка завязалась перестрелка, в ходе которой семь человек, включая мэра, были убиты, сообщает RT. Полицейским удалось арестовать дочь убитого градоначальника.

Вступив в должность президента Филиппин Родриго Дутерте пообещал своим избирателям, что создаст армейские подразделения для борьбы с наркобизнесом. В рамках антинаркотической компании в стране без суда и следствия были убиты уже тысячи человек.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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