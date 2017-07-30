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Главные новости Свердловской области
14:08  30 июля 2017 0

«URA.RU» и «Моменты» едва не потеряли своих журналистов на военном объекте. ФОТО

«Гонка героев-2017». Екатеринбург, дым, дымовая завеса, гонка героев
Участников забега то и дело пугали громкими выстрелами и взрывамиФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге 29 июля на полигоне «Свердловский» 1100 человек прошли масштабное испытание «Гонка героев»: 6,3 километра пересеченной местности, тонны грязи и воды, 28 опасных препятствий и единственное желание — дойти до конца. Проверить свои силы в марш-броске также решились журналисты РИА «URA.RU» и портала «Моменты».

«Гонка героев» по своей тематике напоминает советскую игру «Зарница». Условия приближены к военным — то и дело по тебе стреляют солдаты холостыми патронами, под ногами что-то взрывается, а БМП громыхают под ухом так, что можно оглохнуть на некоторое время. Правда, если раньше в таких забавах участвовали дети, чтобы быть готовыми к войне, то теперь это развлечение для тех, кто хочет побороть свои страхи.

Организаторы «пугали» участников ледяной водой, в которую падали «герои» со скользких канатов; высоченными препятствиями, на которых одно неловкое движение может обернуться жестким падением; рычащими танками, под которыми надо было пролезть около 20 метров. Никакой страховки и никаких поблажек для участников.

На одном из таких этапов журналист «Моментов» едва не получил травму. Анастасия Чумакова упала с 3-4 метров, пытаясь ухватиться за канат. Но встревоженных коллег она с удивительным спокойствием заверила, что все в порядке, и смело побежала дальше, хотя еще была пройдена только половина дистанции.

Корреспондент «URA.RU» Андрей Гусельников пошутил про испытание: все боеприпасы, что не увезли в Сирию — отстреляли на «Гонке героев».

«В этом году было очень много солдат, стрелявших по участникам (разумеется, холостыми). Если в прошлые годы бегунов обстреливали раз пять-семь за всю дистанцию, то нынче автоматные очереди раздавались из-за кустов почти после каждого этапа, — сказал Андрей. — Но самым неожиданным и действительно страшным в этот раз оказалось преодоление БТР-ов, под которыми надо было проползли по-пластунски. Когда мы ползли уже под последним БТР-ом, он вдруг взревел мотором и стал раскачиваться над нами. Сразу ощущаешь себя героем Великой Отечественной войны, который должен броситься под танк, подождать, пока он проедет, а потом бросить в него гранату».

Предлагаем посмотреть самые красочные моменты «Гонки героев» в нашей фото-галерее:

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Такими журналисты начали забег… Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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