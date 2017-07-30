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30 июля 2017
17:18  30 июля 2017 0

Дуров рассказал о переносе серверов Telegram в Иран

Бизнесмен отстаивает личные данные клиентовФото: TechCrunch /Flickr

Мессенджер Telegram Павла Дурова перенес часть своих серверов в Иран. Об этом открыто заявил представитель министерства коммуникации страны Махмуда Ваэзи. Он уточнил, что менеджмент компании согласился на перенос после встречи с иранскими властями, сообщает «Московский комсомолец».

Впрочем, ранее основатель Telegram Павел Дуров опровергал информацию о переносе части своих серверов в Иран. По словам Ваэзи, мессенджер перенес в страну кеш-узлы CDN. Однако Дуров сообщил, что CDN используются для быстрого доступа к данным и «не имеют ничего общего с перемещением серверов Telegram или соблюдением необоснованных местных законов». Также глава «ВКонтакте» и Telegram отметил, что эти узлы не могут расшифровать зашифрованные сообщения, отправленные пользователями «Телеграма».

В комментарии агентству Associated Press Павел Дуров подтвердил предыдущее заявление о том, что компания предпочтет потерять часть рынка, но обеспечит безопасность данных своих клиентов.

Иран давно добивается размещения серверов «Телеграма» на своей территории. Данное требование является главным условием для продолжения работы мессенджера в стране. В Иране действует цензура, — там заблокированы Facebook и Twitter.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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