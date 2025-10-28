На Сахалине помимо света пропала еще и вода
Мэр пообещала, что для жителей организуют подвоз воды
Фото: Илья Московец © URA.RU
На юге и в центре Сахалина из-за блэкаута приостановлена подача воды. Об этом сообщила мэр Анивского района Светлана Швец.
«Водоснабжение осуществляется за счет генераторов, но давление слабое, поэтому возможны перебои, особенно на верхних этажах. Дополнительно аварийные бригады осуществляют обход трассы на предмет локальных утечек», — написала глава района в своем telegram-канале. По ее словам, из-за перебоев с водоснабжением организуют подвоз воды. Мэр обратилась к волонтерам, чтобы помогли доставлять воду домой пожилым людям, гражданам с ОВЗ и семьям с маленькими детьми.
Ранее губернатор Валерий Лимаренко сообщил, что энергоснабжение должны восстановить в ближайшее время. Жители Южно-Сахалинска и ряда населенных пунктов региона утром 28 октября остались без электроэнергии. О массовых отключениях заявили жители сразу нескольких областей, без электричества остались более 100 тысяч человек. При этом местные сообщали о вспышке в небе перед блэкаутом. Что произошло — URA.RU рассказывает в своем материале. На данный момент электроснабжение восстановили для 70% потребителей.
