На Сахалине помимо света пропала еще и вода

На юге и в центре Сахалина из-за блэкаута приостановлена подача воды. Об этом сообщила мэр Анивского района Светлана Швец.

«Водоснабжение осуществляется за счет генераторов, но давление слабое, поэтому возможны перебои, особенно на верхних этажах. Дополнительно аварийные бригады осуществляют обход трассы на предмет локальных утечек», — написала глава района в своем telegram-канале. По ее словам, из-за перебоев с водоснабжением организуют подвоз воды. Мэр обратилась к волонтерам, чтобы помогли доставлять воду домой пожилым людям, гражданам с ОВЗ и семьям с маленькими детьми.