В ЕС зреет создание антиукраинского альянса

Венгрия договорилась с Чехией и Словакией о создании в Евросоюзе альянса, занимающего скептическую позицию по отношению к Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.

«Венгрия стремится объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в ЕС альянс, скептически относящийся к Украине», — говорится в сообщении. По данным издания, Виктор Орбан надеется согласовать общую позицию с лидерами Чехии и Словакии до саммита ЕС в декабре. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против поставок оружия Украине и санкций на российские энергоносители.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отмечал, что Будапешт придает особое значение обеспечению безопасности Закарпатья, где проживает венгерское национальное меньшинство. По словам дипломата, организация транзита вооружения через этот регион могла бы превратить его в объект законного военного удара.

