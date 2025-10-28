В ЕС зреет создание антиукраинского альянса
Венгрия создает в ЕС скептический к Украине альянс с Чехией и Словакией
Венгрия договорилась с Чехией и Словакией о создании в Евросоюзе альянса, занимающего скептическую позицию по отношению к Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.
«Венгрия стремится объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в ЕС альянс, скептически относящийся к Украине», — говорится в сообщении. По данным издания, Виктор Орбан надеется согласовать общую позицию с лидерами Чехии и Словакии до саммита ЕС в декабре. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против поставок оружия Украине и санкций на российские энергоносители.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отмечал, что Будапешт придает особое значение обеспечению безопасности Закарпатья, где проживает венгерское национальное меньшинство. По словам дипломата, организация транзита вооружения через этот регион могла бы превратить его в объект законного военного удара.
Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения о растущей обеспокоенности европейских чиновников возможным формированием политического альянса между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, главой правительства Словакии Робертом Фицо и лидером румынской националистической партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симионом. По данным источников, такое объединение может создать серьезные препятствия для продолжения единой политики ЕС в отношении поддержки Украины, поскольку все три политика известны своей скептической позицией по этому вопросу.
