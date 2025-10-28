Россиянам объяснили, какую угрозу таит глинтвейн
Биолог Лялина предупредила об опасности глинтвейна для здоровья
Фото: Илья Московец © URA.RU
Употребление глинтвейна может причинить вред здоровью из-за высокого содержания сахара и алкоголя, предупредила биолог Ирина Лялина. Особую опасность напиток представляет для людей с хроническими заболеваниями печени, поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы.
«Алкоголь повышает нагрузку на печень и сердце, особенно при частом употреблении. Сочетание „алкоголь + сахар“ может вызывать скачки артериального давления», — пояснила специалист в интервью «Ленте.ру». В безалкогольных вариантах глинтвейна эксперт рекомендует контролировать количество сахара, так как при нагревании концентрация соков увеличивается. Алкогольный глинтвейн в умеренных дозах может быть полезен благодаря полифенолам, но лучше выбирать безалкогольную альтернативу.
Ранее доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения Ирина Волгина предупредила об опасностях, связанных с регулярным употреблением сладких газированных напитков. Специалист рекомендовала полностью исключить такие напитки из рациона, поскольку их систематическое потребление может привести к серьезным нарушениям в работе организма, включая развитие метаболических заболеваний и повреждение слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта. Подробнее об этом рассказывает издание RT.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.