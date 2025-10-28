Россиянам объяснили, какую угрозу таит глинтвейн

Биолог Лялина предупредила об опасности глинтвейна для здоровья Фото: Илья Московец © URA.RU

Употребление глинтвейна может причинить вред здоровью из-за высокого содержания сахара и алкоголя, предупредила биолог Ирина Лялина. Особую опасность напиток представляет для людей с хроническими заболеваниями печени, поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы.

«Алкоголь повышает нагрузку на печень и сердце, особенно при частом употреблении. Сочетание „алкоголь + сахар“ может вызывать скачки артериального давления», — пояснила специалист в интервью «Ленте.ру». В безалкогольных вариантах глинтвейна эксперт рекомендует контролировать количество сахара, так как при нагревании концентрация соков увеличивается. Алкогольный глинтвейн в умеренных дозах может быть полезен благодаря полифенолам, но лучше выбирать безалкогольную альтернативу.