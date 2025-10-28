Под удар ВСУ попала машина в Брянской области, есть пострадавший

«К сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале . По словам главы региона, удар был нанесен по движущемуся автомобилю вблизи поселка Погар. Его автомобиль получил механические повреждения. Губернатор пожелал скорейшего выздоровления раненому.

Это уже не первый случай атаки беспилотников на гражданские объекты Брянской области: 3 июня в поселке Погар жертвой аналогичного удара стал водитель микроавтобуса, еще пять человек получили ранения. Ранее, 15 октября, в Климовском районе области также погиб мирный житель в результате атаки FPV-дроном. Власти сообщают, что в регионе продолжают действовать оперативные службы для обеспечения безопасности населения.