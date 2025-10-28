Под удар ВСУ попала машина в Брянской области, есть пострадавший
В Брянской области беспилотник атаковал автомобиль, ранен гражданский
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника в Погарском районе Брянской области. Об инциденте сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«К сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. По словам главы региона, удар был нанесен по движущемуся автомобилю вблизи поселка Погар. Его автомобиль получил механические повреждения. Губернатор пожелал скорейшего выздоровления раненому.
Это уже не первый случай атаки беспилотников на гражданские объекты Брянской области: 3 июня в поселке Погар жертвой аналогичного удара стал водитель микроавтобуса, еще пять человек получили ранения. Ранее, 15 октября, в Климовском районе области также погиб мирный житель в результате атаки FPV-дроном. Власти сообщают, что в регионе продолжают действовать оперативные службы для обеспечения безопасности населения.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.