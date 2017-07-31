Путин одобрил свободный показ лучших отечественных фильмов

В России принят закон, разрешающий некоммерческие показы советских и российских фильмов, ставших общественным достоянием, без прокатного удостоверения. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Ранее показы фильмов без прокатного удостоверения были законодательно запрещены. Исключения предусматривались лишь для картин, специально созданных для показа по телевидению или зарубежные ленты, ввезенные в Россию для показа на международных кинофестивалях, сообщает телеканал 360.
Теперь отечественные фильмы, которые уже перешли в разряд общественного достояния, могут быть показаны бесплатно без прокатного удостоверения, в парках культуры и отдыха, в музеях, научных и образовательных организациях, домах и дворцах культуры.