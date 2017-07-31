Маккартни посвятил песню Трампу: «Я не его поклонник»

Один из основателей The Beatles Пол Маккартни написал песню о президенте США Дональде Трампе.
О новом произведении, которое войдет в пока безымянный альбом, музыкант рассказал на встрече со студентами, однако не уточнил, какой именно текст он для нее написал. В то же время певец четко обрисовал свое отношение к главе государства
«Я не его поклонник. Он спустил с привязи уродливую сторону Америки. Люди вдруг почувствовали право иметь антагонистический подход к окружающим, исходя из цвета их кожи или принадлежности к другой расе. Мне казалось, мы все давно прошли этот этап», — заявил Маккартни New York Daily News.
Отметим, ранее политику Трампа критиковали множество других музыкантов, включая Роджера Уотерса и Леди Гагу. Последняя сделала гневное заявление в Twitter 26 июля после того, как президент США объявил об инициативе запретить брать в армию солдат-трансгендеров.