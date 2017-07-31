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31 июля 2017
30 июля 2017
07:30  31 июля 2017 0

Маккартни посвятил песню Трампу: «Я не его поклонник»

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, Дональд Трамп
Президент спустил с привязи уродливую сторону Америки, считает музыкантФото: Официальный сайт президента РФ

Один из основателей The Beatles Пол Маккартни написал песню о президенте США Дональде Трампе.

О новом произведении, которое войдет в пока безымянный альбом, музыкант рассказал на встрече со студентами, однако не уточнил, какой именно текст он для нее написал. В то же время певец четко обрисовал свое отношение к главе государства

«Я не его поклонник. Он спустил с привязи уродливую сторону Америки. Люди вдруг почувствовали право иметь антагонистический подход к окружающим, исходя из цвета их кожи или принадлежности к другой расе. Мне казалось, мы все давно прошли этот этап», — заявил Маккартни New York Daily News.

Отметим, ранее политику Трампа критиковали множество других музыкантов, включая Роджера Уотерса и Леди Гагу. Последняя сделала гневное заявление в Twitter 26 июля после того, как президент США объявил об инициативе запретить брать в армию солдат-трансгендеров.

Юрий Викторов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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