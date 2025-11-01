Логотип РИА URA.RU
Небо окрасилось в красный: в Кемеровской области ураган разносит огонь на километры

В Кемеровской области сильный ветер разносит огонь
01 ноября 2025 в 20:03
Поля горят в трех городах Кузбасса из-за ураганного ветра

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Крупные ландшафтные пожары охватили поля в нескольких городах Кемеровской области. Об этом сообщает одно из изданий со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Перехода на жилые дома нет, что в Белово, что в Юрге. По Промышленной информации нет. В Юрге площадь пожара 23 тысячи квадратных метров», — заявила собеседница РИА Новости. Видеографии горящих полей активно распространяются местными жителями в социальных сетях.

Тушение пожаров значительно осложняется из-за штормового ветра, скорость порывов которого превышает 25 метров в секунду. Огонь быстро распространяется по территории, покрытой сухой травой.

По данным издания, в Юрге пламя вплотную подобралось к четвертому микрорайону города. Жители сообщают, что в городе тяжело дышать из-за задымления.

Волна пожаров охватила регионы Сибири на фоне неблагоприятных погодных условий. Ранее в ХМАО-Югре огнеборцы потушили пять техногенных пожаров за сутки, включая крупный пожар в сауне Сургута площадью 50 квадратных метров и полное сгорание бани в Нижневартовске, причинами которых стали нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печей.

