Япония попросила Россию и Китай надавить на Пхеньян

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребовал от руководства России и Китая усиления давления на северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Об этом среди прочего шла речь во время телефонного разговора главы японского кабмина с президентом США Дональдом Трампом, пишет «Федеральное агентство новостей».
«Международное сообщество, прежде всего Китай и Россия, должны осознавать серьезность ситуации и усилить давление на Северную Корею», — подчеркнул Абэ по итогам разговора с американским лидером.
Руководитель правительства Японии отметил, что Токио высоко ценит готовность Белого дома принять меры по защите союзных государств. Причиной беспокойства японских властей стал очередной запуск ракеты Пхеньяном, передает агентство Nation News.