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31 июля 2017
09:08  31 июля 2017 0

Нефтяникам ХМАО и ЯНАО вдвое снизят налоги. Минфин против

Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа и нефти., буровая, нефть, романовское месторождение
В список попали пять ключевых объектовФото: media.gazprom-neft.ru

Минэнерго в ближайшие дни внесет в правительство законопроект о снижении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 50% для пяти обводненных месторождений нефтяных компаний ХМАО и ЯНАО.

В список попали объекты, уровень остаточных запасов нефти которых значится на уровне от 110-115 млн тонн для ХМАО и от 90 млн тонн для ЯНАО, выработанность в пределах 50-80%, а обводненность — более 85%, пишет «Коммерсант».

Под данные критерии попали Самотлор («Роснефть»), Федоровское («Сургутнефтегаз»), Суторминское («Газпром нефть»), Тевлинско-Русскинское нефтяное месторождение (ЛУКОЙЛ) и Ватинское месторождение («Славнефть»).

В Минфине отметили, что предоставление льготы в 50% экономически нецелесообразно, предлагая вместо льготы по НДПИ использовать налог на добавленный доход. В федеральном ведомстве отмечают, что наиболее выработанные месторождения сегодня имеют льготу в среднем не превышающую 25% от базовой ставки и продолжают работать эффективно.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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