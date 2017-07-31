Нефтяникам ХМАО и ЯНАО вдвое снизят налоги. Минфин против

09:08 31 июля 2017 0

В список попали пять ключевых объектов Фото: media.gazprom-neft.ru

Минэнерго в ближайшие дни внесет в правительство законопроект о снижении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 50% для пяти обводненных месторождений нефтяных компаний ХМАО и ЯНАО.

В список попали объекты, уровень остаточных запасов нефти которых значится на уровне от 110-115 млн тонн для ХМАО и от 90 млн тонн для ЯНАО, выработанность в пределах 50-80%, а обводненность — более 85%, пишет «Коммерсант».

Под данные критерии попали Самотлор («Роснефть»), Федоровское («Сургутнефтегаз»), Суторминское («Газпром нефть»), Тевлинско-Русскинское нефтяное месторождение (ЛУКОЙЛ) и Ватинское месторождение («Славнефть»).

В Минфине отметили, что предоставление льготы в 50% экономически нецелесообразно, предлагая вместо льготы по НДПИ использовать налог на добавленный доход. В федеральном ведомстве отмечают, что наиболее выработанные месторождения сегодня имеют льготу в среднем не превышающую 25% от базовой ставки и продолжают работать эффективно.