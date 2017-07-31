Затонувшую машину нашли в реке Туре тюменцы, которые отправились на рыбалку. Пользователи в соцсетях предположили, что автомобиль был сброшен в воду уже в разобранном состоянии, однако полицейские сообщили, что это не так.
«Ходили на рыбалку, нашли машину в Туре в деревни Якуши», — написал в соцсети «ВКонтакте» Ренат Ренатов и опубликовал три фотографии. На снимках видна часть автомобиля с двумя колесами, остальное скрывается под водой. Автор написал, что рыбаки уже сообщили о своей находке в полицию и стражи порядка пообещали направить на место участкового. В комментариях пользователи «ВКонтакте» предположили, что автомобиль находится в разобранном состоянии.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» подтвердили: на место уже выехали силовики. Автомобиль будут доставить из реки, после чего правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства, при которых машина попала в Туру. «Похоже, что это не остов от машины, автомобиль целый», — сообщили в пресс-службе, отметив, что машину обязательно проверят по базе угнанных транспортных средств.