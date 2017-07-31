Команда Трампа готовится ввести санкции против Китая

Советники американского президента Дональда Трампа готовят новый пакет санкций против Пекина. В кулуарах Белого дома проводятся совещания по разработке ряда экономических мер, направленных на то, чтобы наказать Китай.
Окончательное решение по новым санкциям будет принято в начале августа. Однако пока неизвестно, пойдет ли президент на подписание документа, пишет «Федеральное агентство новостей».
Готовящиеся к принятию меры станут ответом Соединенных Штатов на «бездействие» Пекина в отношении Северной Кореи, передает телеканал 360.